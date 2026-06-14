シュガークンは約2年ぶりの復帰戦だった新潟大賞典（15着）を叩いて上昇ムード。土曜朝は坂路をゆったり駆け上がった。宮本助手は「テンションが上がることなくいつも通り。素軽さは出てきた感じがする。2回目で息が持てばいいね」と順調ぶりを伝えた。「折り合いが鍵。うまく馬群で我慢が利いてくれれば」とポイントを挙げた。