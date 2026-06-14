有馬記念に続くグランプリ連勝を目指すミュージアムマイルは土曜朝、坂路でラスト1F12秒5としまい伸ばした。高柳大師は「休みが長かったので軽く馬なりで流すイメージで」と意図を説明する。ドバイ、香港の海外遠征を断念し、今年初戦となるが「追い切りをして体が軽くなったし、良化を感じることができた」と不安なく送り出す。