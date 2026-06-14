「ロッテ６−１６ＤｅＮＡ」（１３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）梅雨の晴れ間を体現するような猛攻だった。ＤｅＮＡはチームは１９安打を放ち、今季最多タイ１６得点で連敗は６でストップ。勝又温史外野手に待望のプロ初本塁打も飛び出し、止めどない打線のつながりに拍車を掛けた。「チームの打撃がすごく乗っていたので、自分もその流れに乗りたいなと思って、ひと思いに振りました」。６点リードの二回１死一、二塁。左