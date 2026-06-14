木曜に栗東に到着したミクニインスパイアはレース前日、坂路で最終調整を行った。田中助手は「雰囲気は良かったし、乗った感触は前日より良かったです」と軽やかな口調で第一声。昨年7月に初勝利を飾り、4連勝でオープン入り。「びっくりするくらい頑張ってくれています。状態は前走より明らかにいいですよ」と成長に目を細めた。