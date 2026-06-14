「オリックス３−６阪神」（１３日、京セラドーム大阪）オリックスは阪神・高橋から３得点と反撃こそ見せたが、連勝は４でストップ。４月６日以来の４位に後退した。「（高橋は）防御率０点台でなかなか打てないと思っていたけど…皆が攻めてくれた。惜しかった」と岸田護監督。１４日は交流戦勝ち越しが懸かる最終戦で、九里が移籍２年目で初の中４日で先発する。「全然問題はない」と話す右腕に、指揮官は「男気を出してく