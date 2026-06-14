大阪杯、天皇賞・春に続く春の古馬3冠制覇を狙うクロワデュノールは、障害用の角馬場で体をほぐしてから坂路へ。斉藤崇師は「（稽古をつけた団野）大成は“昨日（金曜）より動けるようになっています”と言っていました。もう一段、沈んだ感じになってきましたね。確実に一歩ずつ良くなっています」と直前の上昇度を口にした。