2月のカタールG2アミールT7着以来となるビザンチンドリームはE（ダート）コースで最終調整。坂口師は「落ち着いていい雰囲気。ストライドが伸び伸びして、うまく調整できたと思います」と納得の口ぶり。「この馬に合う条件が、なかなかない中でのこのレース。ジョッキー（西村淳）に任せます」と鞍上の手綱さばきに託した。