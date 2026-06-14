「全日本大学野球選手権・準決勝、関大４−３国学院大」（１３日、神宮球場）準決勝が行われ、１９７２年以来５４年ぶり３度目の優勝を狙う関大が国学院大にサヨナラ勝ちし、９１年大会以来３５年ぶりの決勝進出を決めた。３−３の九回に４番・山本峻輔外野手（３年・延岡学園）が「人生初」のサヨナラ打。先発の今秋ドラフト候補・米沢友翔投手（４年・金沢）は発熱で体調が優れない中、５回１失点と奮闘した。１４日の決勝の