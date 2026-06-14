ファミリータイムは角馬場から坂路の調教メニューを消化。岩佐助手は「普段はテンションが高いんですが、リラックスしていい雰囲気」と目を細めた。前走阪神大賞典9着については「ゲートで不安定なところを見せて、折り合いもつかなかったです」と振り返り「逃げにこだわらずにリズム良く運んでもらえれば」とイメージしていた。