「全日本大学野球選手権・準決勝、慶大５−２東北福祉大」（１３日、神宮球場）今秋ドラフト候補の慶大・渡辺和大投手（４年・高松商）が快挙を成し遂げた。二回から四回２死にかけて圧巻の８者連続三振を奪い、２００１年の第５０回大会で愛知学院大・筒井和也（現阪神スカウト）がマークした大会記録に並んだ。ただ、試合後は「８者連続とは気付いていなかった」とひょうひょうと振り返った。六回１死まで一人の走者も許さ