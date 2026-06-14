Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの薮宏太（３６）が１３日、東京・パルテノン多摩大ホールで行われた主演ミュージカル「ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート」（１４日、同所。７月１９日〜８月９日、有楽町よみうりホール）の公開通し稽古をＡ．Ｂ．Ｃ−Ｚの橋本良亮（３２）らと行った。２０２０年に日本初演予定だったがコロナ禍で延期されて２２年に初演され、今回は４年ぶりの再演。「久々に楽譜