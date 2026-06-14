「ファーム・西地区、ソフトバンク７−２阪神」（１３日、タマホームスタジアム筑後）笑顔なきＨランプから上昇気流に乗っていく。阪神のドラフト２位・谷端将伍内野手（日大）は９日のファーム・広島戦から４試合連続安打をマーク。打率は着実に上昇中だが、笑顔を見せず、淡々と課題を口にした。「欲が出るとがっついてしまう。冷静に打てたらもっとヒットにつながると思います」六回１死。先発・大関の低めフォークに食