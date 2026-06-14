今年5走目となるタガノデュードは角馬場で体調を整えた。宮師は「状態は凄くいいよ。体がたくましくなって10キロ増ぐらいでいけそう」と目を細める。2走前の大阪杯は13番人気で4着だった。「強い馬を相手に頑張っていた」と振り返り「あの差が少しでも詰まってくれれば。2200メートルの方が乗り役（高杉）は乗りやすそう」と好勝負を期待した。