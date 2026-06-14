「陸上・日本選手権」（１３日、パロマ瑞穂スタジアム）９月開幕の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねて行われ、女子８００メートル決勝で日本記録保持者の久保凛（１８）＝積水化学＝が２分１秒５４で３連覇を果たし、日本陸連が定める選考基準を満たして代表入りを決めた。同１００メートル障害決勝は中島ひとみ（長谷川体育施設）が１２秒７７で初優勝し、代表に決まった。男子１００メートル決勝は多田修平（住友電