金曜輸送のコスモキュランダは阪神競馬場の馬房で一日を過ごした。最終追いは坂路で4F52秒3の好時計をマーク。加藤士師が「楽にいいタイムで上がってきたし、力強い動き。放牧を挟んで活気も十分です」と話す通り、状態は前走（日経賞7着）より上昇している。一昨年皐月賞、昨年有馬記念で2着の実力馬。悲願G1初戴冠を狙う。