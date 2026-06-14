香港クイーンエリザベス2世C8着からの帰国初戦となるジューンテイクはB（ダート）コースから坂路へ。吉田助手は「毛ヅヤも大分良くなり、いい感じに仕上がっています。最近の中では一番気が入っているかな」と感触を口にする。「年を取ってドッシリしてきました。香港に行ったことも確実にプラスになっています」と力を込めた。