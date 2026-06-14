「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース・第３日」（１３日、六甲国際ＧＣ＝パー７２）１５位から出た前年優勝の高橋彩華（２７）＝サーフビバレッジ＝が４バーディー、ノーボギーの６８で回り、通算１０アンダーで５位に浮上。トップとは７打差で連覇は厳しい状況だが、高額賞金とポイント狙いで、さらなる上位をもくろんだ。７０で回った桑木志帆が１７アンダーで首位を守り、３打差の２位に永井花奈。さらに２打差の３