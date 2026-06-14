◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―２巨人（１３日・ベルーナドーム）松本はバットを思いっきり振り抜くと白い歯をこぼしながら一塁を駆け抜けた。初回１死で迎えた第１打席。西武・隅田の２球目、１５０キロ直球を振り抜き、右安打で出塁。続く坂本の打席で初球から二盗を決め、ダルベックの適時二塁打で先制のホームを踏んだ。「積極的にいけてよかったと思います」とはにかんだ。６回先頭でも二塁への内野安打で出