◆米大リーグホワイトソックス―ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・Ｗソックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。前日１２日（同１３日）の同戦は左膝を痛めた影響で今季３度目の欠場となったが、復帰戦で不安を吹き飛ばす出場３試合連発の１４号先頭打者アーチを放った。０―０の初回先頭。ブーイングで迎えられた大谷は１ボール