「西武１−２巨人」（１３日、ベルーナドーム）巨人・佐々木俊輔外野手が右脇腹付近の痛みを訴えて欠場した。１０日の楽天戦で死球を受けた箇所が、この日の朝になって痛みが出たという。全体アップからも外れて別メニューで体を動かすと、練習後には病院に向かった。橋上監督代行は「大事を取って病院の方に検査に行っています」と説明し、今後については「（検査）結果次第になる」と、現時点では抹消せずに診断結果を待つ