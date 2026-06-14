「オリックス３−６阪神」（１３日、京セラドーム大阪）大きな２点をたたき出した。２−０の六回２死だ。塁が全て埋まった場面で阪神・熊谷敬宥内野手は初球を迷いなく振り抜いた。内角寄りのツーシームを捉えて、狭くなった三塁線を鮮やかに破る２点適時二塁打。二塁塁上で手をたたき、両拳を高く突き上げた。２点リードしていたが、緊迫したままイニングが進んでいた。六回には直前に“満塁男”木浪が遊飛に倒れた。「木浪