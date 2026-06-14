「オリックス３−６阪神」（１３日、京セラドーム大阪）投球数は３。その間、わずか１分２０秒。ただ、その３球がどれだけ大きかったことか。緊急登板の阪神・木下里都投手が魅せたスーパーリリーフ。１５７キロの剛速球と雄たけびが、虎にまとわりつく“連敗の空気感”を振り払った。「緊張したんですけど、難しいことは考えずに、ただただ自分が本当に自信のある球を投げてっていう感じですね」ヒーローの出番は不測の事