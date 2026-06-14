天皇賞・春7着から反撃を期すシンエンペラーは角馬場で体をほぐした。吉田一助手は「体は問題なく仕上がっています」と納得の表情。「前走は太かったので体重が減っているのはいい傾向。500キロは切りたいです。距離もいいと思いますよ」と好材料を並べた。「あとはメンタル。気持ちがどれだけ乗ってくるか」とポイントを挙げた。