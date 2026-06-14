阪神大賞典5着からの臨戦となるマイネルエンペラーは開門直後に坂路1本。山田助手は「落ち着きがある中で活気があります。間隔が空いている感じもないです。前走は状態が良過ぎるくらいだったので、そこまでとは言わないまでもいい状態」とジャッジ。「前走はゲートで挟まれてしまったので上手に出られたら」と課題を口にした。