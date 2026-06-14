「オリックス３−６阪神」（１３日、京セラドーム大阪）連敗中の重い空気を鮮やかに吹き飛ばした。阪神は佐藤輝明内野手（２７）が初回、左中間へ決勝打となる先制の適時二塁打を放ち、連敗を「４」でストップ。自身６試合ぶりの打点で、決勝打は両リーグで最多となる９度目となった。巨人も勝ったため首位奪取とはならなかったが、頼れる４番が負の連鎖を断ち切る価値ある一勝となった。重苦しい雰囲気を一振りで消し去った