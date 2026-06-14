◇第97回都市対抗野球大会西関東予選第2代表決定戦三菱重工East8―2日産自動車（2026年6月13日横浜）三菱重工Eastは終盤に打線がつながり、4年連続16度目の本大会出場を決めた。早大から入社した新人の小沢が4安打2打点。3―2の7回無死一塁では右中間へ適時二塁打を放ち、打線を勢いづけた。「（11日の）ENEOS戦で引っかけ気味だったので、うまく修正できました」。チームとして目指すのは24年以来2度目の黒獅子旗。