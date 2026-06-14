「日本ハム４−３中日」（１３日、エスコンフィールド）日本ハム・新庄剛志監督の第一声が全てを物語った。「アンビリーバボー（信じられない）」。思わず笑ってしまう勝負強さ。今季２度目のサヨナラ勝ちで１０年ぶりの９連勝だ。「なんすか、この勝ち方は。連勝してる時って、こういう勝ち方をするんですね」と、感心したように言葉を続けた。九回に守護神・柳川が２点リードを追い付かれる展開。それも、劇的結末の伏線に