金鯱賞の勝ち馬シェイクユアハートは角馬場で体をほぐし、初めてのG1舞台に備えた。谷助手は「いつも通り変わらず順調。ネガティブな要素がない」ときっぱり。3勝クラス突破に15戦を要したが、昨年12月以降に重賞2勝と充実期。「今回はローテにも余裕がある。スタミナがあるので機動力を生かす競馬ができれば」とイメージした。