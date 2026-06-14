天皇賞・春を歩様の違和感で回避したスティンガーグラスは角馬場で体をほぐした後、CWコースを流した。友道師は「転厩初戦だった頃の雰囲気に戻って元気があります。その時（ダイヤモンドS1着）は結果を出しているので」と上昇気配をアピール。14番枠について「ワンペースな馬なので外枠の方がレースはしやすい」と歓迎した。