「西武１−２巨人」（１３日、ベルーナドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手が「ジャングルの中にある球場」と表現した敵地で、獅子狩りに成功した。初めて見た緑の多い球場に登板前からワクワクが止まらない。この日は初回にすぐさま同点とされるも、二回以降は力投を見せて６回３安打１失点で２勝目。「選手にすごくいいエネルギーを与えてくれるような球場だった。楽しかったから明日の朝、また来るのが楽しみだ」