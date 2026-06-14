日経賞を制し連勝中のマイユニバースは角馬場→坂路と、いつものルーティンをこなした。木曜に発表された馬体重は30キロの大幅増。武幸師は「ちょうどいいし、いい体で迎えられると思う。見ての通り好馬体です」と出来に胸を張る。中山で好成績が目立つが「テンションが上がりやすいので当日輸送はプラス」と自信を持って送り出す。