史上3頭目の連覇を狙うメイショウタバルは土曜朝、前走の大阪杯（2着）と同じくポリトラックで最終調整。石橋師は「引っ張ることもなく落ち着いていて良かった。（以前は）キャンターでも引っかかっていたが、普通に乗れて成長している」と好感触を伝える。阪神は【3・1・0・0】と好相性。武豊を背にスピードを生かして粘り込む。
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