「西武１−２巨人」（１３日、ベルーナドーム）仲間とのハイタッチが自然と力強くなる。帰ってきた。巨人・リチャード内野手の張り詰めた表情がふっと和らいだ。今季初出場、初打席、初スイングで決めた１号決勝弾。「交流戦ＭＶＰに僕も向けて頑張る」と冗談めかした主役は、敵地に詰めかけたファンを魅了した。初回に先制するも直後に同点とされ、迎えた二回だった。流れは良くない。そんな空気を一振りで吹き飛ばした。「