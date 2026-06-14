■MLBホワイトソックスードジャース（日本時間14日、レート・フィールド）ドジャース・大谷翔平（31）が敵地でのWソックス戦に“1番・DH”でスタメン復帰し、1回の第1打席に今季初となる3戦連発となる14号。左ひざの炎症の不安を払拭し、先発・山本由伸（27）に先制点をプレゼント、右太もも裏の肉離れでIL入りしている村上宗隆（26）の前で豪快弾を放った。前日13日は左ひざ炎症で欠場した大谷、ベンチでは同じく怪我の村上とコ