◇インターリーグドジャース―Wソックス（2026年6月13日シカゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦で2試合ぶりに「1番・DH」で先発復帰した。初回の第1打席。ホワイトソックス先発右腕のバークの1ボールからの2球目、高めの94.2マイル（約151.6キロ）直球を完璧にとらえ、右翼席へ叩き込んだ。打球速度109.6マイル（約176.3キロ）で、打球角度は26度、飛距離は409フィ