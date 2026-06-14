天皇皇后両陛下が、公式訪問1か国目のオランダに到着されました。両陛下は現地時間夕方、オランダの首都アムステルダムのスキポール空港に到着し、儀仗隊の歓迎を受けられました。その後、オランダ王室の特別な招待により、離宮「ヘット・アウデ・ロー城」に移動されました。今回の訪問は、国賓としてオランダとベルギーから招待を受けたもので、現地では晩さん会や歓迎行事などが予定されています。このほか、▼オランダでは、戦