サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表は１２日、米テネシー州ナッシュビル近郊で大半を非公開として調整した。チームに衝撃が走った主将のＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝の離脱発表から一夜明け、新主将のＤＦ板倉滉（２９）＝アヤックス＝は「ワンチームにこだわる」と、１４日午後３時（日本時間１５日午前５時）の１次リーグＦ組初戦・オランダ戦を前に、結束を強めることを誓った。チームは試合会場の米テキサス