関東馬レガレイラは土曜に阪神入り。到着後は落ち着いた様子で馬房に入った。楠助手は「輸送は慣れているし、ドッシリしている」と報告し、「美浦は涼しかったけど、こっちは暑い。直前までしっかりケアをしたい」と伝える。調教後の馬体重は前走比12キロ増の494キロ。「結構プラスだけど、成長分もある」とパワーアップを強調した。