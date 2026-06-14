「オリックス３−６阪神」（１３日、京セラドーム大阪）鋭い一撃が合図だ。いきなりの快音で重苦しい空気を払拭。阪神・森下翔太外野手が連敗ストップを導いた。「連敗を止められたことが一番だと思うんで、良かったなと思います」まずは初回２死で迎えた第１打席だ。初球の外角低めスライダーを豪快に空振り。２球目の同じ球は逃さなかった。バットの先ながら、三塁線を破る二塁打をマーク。続く佐藤輝の適時二塁打で先制