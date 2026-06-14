展開の鍵を握るミステリーウェイはCWコースをゆったり流した。和泉助手は「古馬なので調整的にも大きく変わらず、状態も安定しています」と報告。8枠に同型のメイショウタバルが同居しており、ハナ争いが注目となる。「前走（天皇賞・春8着）は思ったよりしぶとかった。テンが速いタイプではないので流れに乗れれば」と語った。