芝クッション値9.7＝標準※土曜午前7時30分含水率＝芝G前12.4％、4角11.2％ダートG前4.6％、4角4.6％※土曜午前5時30分。芝は内ラチ沿いに多少の傷みが見られるが、全体的に良好。前有利で速い時計が出やすい。乾いた馬場でパワーを求められるダートも前が残る。