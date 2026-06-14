芝クッション値9.8＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前17.5％、4角17.8％ダートG前11.1％、4角13.4％※土曜午前5時。芝は内柵沿いに傷みがあり、土曜は内めを避けるジョッキーが多かった。日曜も外めを通れる馬を狙いたい。ダートはやや水分を含み、スピードが問われる。