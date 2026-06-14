芝クッション値6.5＝軟らかめ※土曜午前8時20分含水率＝芝G前14.4％、4角17.9％ダートG前5.0％、4角5.8％※土曜午前5時40分。土曜は午前中に雨が降った。芝はソフトな馬場で、十分に差しが届いている印象。ダートは適度に水分を含んで、先行馬有利の見立てだ。