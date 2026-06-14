函館開幕を告げるサマースプリントシリーズ初戦「第33回函館スプリントS」が13日行われ、6番人気ピューロマジックが鮮やかな逃げ切りV。昨年のアイビスSD以来の勝利で重賞4勝目を飾った。コンビ継続の北村友一（39）は17年ジューヌエコール以来、当レース2勝目となった。天性のスピードをフルに生かした。ピューロマジックが開幕馬場を味方に堂々と逃げ切りV。継続騎乗で勝利に導いた北村友は「馬が落ち着いて、リラックスさせ