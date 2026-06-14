「オリックス３−６阪神」（１３日、京セラドーム大阪）試合後の阪神・高橋遥人投手は「力不足」、「しっかりしたい」と繰り返した。６回３失点の降板は心から喜べぬ１勝。それでも８勝目でリーグ単独トップに立ち、チームの連敗を止めるのは今季４度目だ。１０年の能見以来、球団１６年ぶりの開幕８連勝だ。悔いを残したのは４点リードで迎えた六回のマウンドだった。先頭の中川から山中、西川の３連打で１点を失った。１死