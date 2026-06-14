◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―２巨人（１３日・ベルーナドーム）リチャードは３か月のリハビリ期間中、１冊のバイブルに出会った。川相昌弘ディフェンスチーフコーチ著「川相塾『指導者は何を教えればいいのか』」。ソフトバンク時代に小久保監督の著書を読破するなど、実は読書家の側面もある大砲は「実体験をもとに書かれてある本で、すごく勉強になりました」と熟読。２軍で実戦復帰後の試合日も携帯し、守備の