◆米大リーグホワイトソックス―ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）右太もも裏の肉離れで負傷者リスト（ＩＬ）入りしているホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ドジャース戦の試合前に“恩師”と再会し、言葉を交わした。ヤクルト時代の監督、選手などの間柄だった小川淳司氏は「こっちに来る前から『メジャーに行ったら応援に行かせてもらうから』とい