◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＢ組カタール―スイス（１３日、サンフランシスコ・ベイエリア競技場）６大会連続１３度目出場のスイス（ＦＩＦＡランク１９位）は、２大会連続２度目出場のカタール（同５６位）と対戦した。過去３大会連続で１６強入りしているスイスは序盤から攻勢をかけた。前半１７分、相手ＧＫに倒されて獲得したＰＫを、ＦＷエンボロが左隅に決めて先制に成功した。前半を１―０で折り返した一方、