◇交流戦広島2―0楽天（2026年6月13日楽天モバイル）広島のドラフト1位・平川蓮外野手（22）が負傷交代した。「8番・右翼」で4試合ぶりに先発出場したが、6回1死から空振り三振に倒れた際に右手首を痛めた。直後の6回守備で退き、病院に直行。3打席連続三振と精彩を欠いた中でのアクシデントに、新井監督は「（右）手首がということなので、検査待ちです。（今後については）何とも言えない」と説明した。