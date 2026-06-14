▼2着エーティーマクフィ（富田）自分の競馬はできました。インを回ってロスなく運べたことが最後の伸びにつながりました。▼3着レイピア（横山武）いいポジションで運べたが、このペースで前に残られてしまった。▼4着ダノンマッキンリー（池添）かかるイメージだったが馬の後ろで折り合いがついて、しまいの伸びにつながった。▼5着カルプスペルシュ（丹内）いいところに入ったが、最後は内にもたれてしまいました。▼